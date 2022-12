Revisa lo qué pasa con el ex delantero de la UC y la Selección Chilena

Nicolás Castillo está intentando volver a la actividad futbolística después de una trombosis que lo tuvo al borde de la muerte. El ex delantero de la Universidad Católica solo participó en dos partidos oficiales en el año 2022.

¿Qué fue de Nicolás Castillo?

Actualmente Nicolás Castillo se encuentra sin equipo. Su último equipo fue Necaxa, equipo de la Primera División de México que integró en 2022. El delantero chileno jugó solo dos partidos en el equipo mexicano, luego fue cesado después de la polémica salida de Pablo Guede, ex técnico de Colo Colo.

El último partido oficial de Nicolás Castillo fue durante el encuentro que jugaron Necaxa y Monterrey a principios de 2022 por la Liga MX. Castillo jugó 56 minutos en total con la camiseta del Necaxa.

La carrera de Nicolás Castillo tuvo un antes y un después el año 2020 cuando sufrió una trombosis, afección que ocurrió después de una lesión en la pierna derecha. Esta enfermedad alejó lo por casi dos años de las canchas, de hecho, estuvo al borde de la muerte.

A mitad del año 2022 el ex jugador de Pumas de México se realizó exámenes médicos para intentar regresar a la Universidad Católica, sin embargo, su vuelta al conjunto de San Carlos de Apoquindo no se concretó.

En noviembre de este año publicó una serie de polémicas historias en la red social de Instagram, mencionando cosas como: “Tu palabra no vale nada. Ahora sales con que no va y tienes miedo. Se te olvida cuando en 2016 no quería ir nadie y yo te mandé un mail para ir y dejar atrás todas mis metas personales. Se te olvidó cuando nadie creía en ti y llegué a salvarte la pega y a todos los payasos que tienes en tu monopolio”.

Tras una serie de publicaciones en su Instagram, Nicolás Castillo finalizó mencionado que: “¿Volver? Difícil contigo ahí. Gracias, cagón. Ni por un puto peso hemos hablado y tienes miedo. Créeme que por lo que menos juego ahora es por eso. Pero decidiste tener miedo”.

El destinatario de estos mensajes por parte del ex delantero de la UC no ha sido revelado. Mientras que respecto a su regreso a las cancha, Universidad Católica reevaluará la opción de integrarlo a sus filas durante el año 2023.