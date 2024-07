Colo Colo tiene nuevo delantero. Se trata del argentino de 31 años, Javier Correa, quien llega al Monumental tras buenas temporadas en Estudiantes de La Plata y una transferencia de 1,8 millones que pagaron los Albos.

Uno que sabe mucho del Cacique es Marcelo Espina. El Calamar se refirió a las cualidades del jugador que hace pocos meses ganó la Copa de la Liga Argentina con el Pincha.

“Por características es un 9 que quizás no es tan de área, pero el punto de partida sí es centralizado y desde ahí tienen buenos movimientos hacia los costados en diagonal, marca muy buena diagonal”, expresó en diálogo con ESPN F Show.

El ídolo de los Albos aprueba el fichaje del ex Santos Laguna: “Creo que es una buena incorporación, una buena incorporación por un tema de edad, de vigencia. Está claro que cuando uno hace un análisis respecto de la incorporación de un futbolista, siempre lo hace en relación a los antecedentes cercanos”.

“A veces los antecedentes cercanos no son buenos y después resulta y a veces los antecedentes cercanos son buenos y no resulta. No lo estoy poniendo como ejemplo en este caso, sí los antecedentes cercanos son buenos de Correa y tiene un buen presente. Desde ese lugar uno se tiene que agarrar respecto del análisis que puede ser, si se puede incorporar bien a un equipo como el nuestro y yo creo que se puede incorporar bien”, agregó.

Javier Correa llega a reforzar la delantera de Colo Colo. (Foto: Photosport)

Marcelo Espina entrega la receta de cómo hay que jugarle a Javier Correa

El Calamar menciona como debe jugar el equipo para que el delantero saque lo mejor: “Es un futbolista que tiene ser bien abastecido ya sea desde los costados o desde atrás, porque suele solicitar la pelota con ventaja, porque es un futbolista rápido y necesita la pelota en el espacio”.

“Colo Colo tiene los volantes interiores y tiene los extremos que pueden abastecer dependiendo de cómo desee jugar el entrenador, pero en líneas generales en este caso Almirón apuntó bien en la elección y creo que si las condiciones se dan, es un futbolista que tendría que rendir”, añadió.