Sebastián Galani no logró conseguir la continuidad que esperaba en Universidad Católica. El centrocampista llegaba a la institución a la espera de sumar minutos, de los cuales no consiguió las oportunidades esperadas, por las cuales estaría buscando nuevas medidas para el futuro deportivo.

Instancia por la cual el futbolista sumó menos minutos de los que tiene el reglamento lo que le abre la posibilidad de salir de la institución y que le permita llegar a un nuevo club del fútbol chileno, contemplando que se debe cumplir una cierta cantidad de minutos.

El futbolista solo alcanzó a sumar la cantidad de 185 minutos en cancha en un total de cinco partidos que disputó en la actual competencia en el fútbol chileno, por la cual se le podría presentar la oportunidad de cambiar equipo.

Sergio Morales, representante del futbolista, conversó con el programa Al Aire Libre en la cual entregó detalles al respecto que en la cual apuntó que Coquimbo Unido aparece como posible destino para el centrocampista.

“Se están buscando jugadores que puedan venir a cambiar y ayudar a conformar el plantel de la forma que quiere Patricio. Hay dos nombres que interesan el cuerpo técnico y estamos trabajando en eso”.

No fue todo, debido a que también contempló que “Todos los jugadores que estamos trayendo los ha pedido el técnico y si tenemos que seguir adelante con lo que hay, seguiremos, no es que los jugadores que yo haya traído estén fallando, es un conjunto de cosas que no han funcionado y han permitido que estemos en la posición que ocupamos hoy”.

Es importante considerar que Sergio Morales es controlador del elenco pirata y por la cual está buscando la forma de incorporar nuevos refuerzos para la segunda parte del campeonato.