Juan Tagle conversó con ESPN F90 y desmenuzó lo que fue el paso de Gustavo Poyet por Universidad Católica, donde también reconoció el técnico charrúa continúa pendiente del cuadro estudiantil a pesar de haber dejado a banca el pasado mes de agosto. Aparte, no califica como un error la contratación del técnico.

"Trato de ser equilibrado con el análisis de Gustavo (Poyet). Tengo la mejor impresión de él como profesional y personal. Me escribió apenas terminó el partido, sigue muy atento a cómo le va al equipo. Él partió muy bien con esa Supercopa que ganamos este año e hizo una buena Copa Libertadores", comenzó explicando.

"Se empezó a enredar el equipo en el torneo nacional, pero pese a eso al equipo lo dejó en las posiciones altas de la tabla. Efectivamente, hubo algunos partidos en que se empezó a bajar el nivel, él fue el más crítico de lo mismo y por eso su salida fue muy amistosa", agregó.

También comentó que el uruguayo no se aprovechó de las circunstancias y que dejó el cargo apenas recepcionó que el plantel no respondía a su idea de juego.

"Además, lo he destacado otras veces, se fue sin cobrar nada adicional, cuando se dio cuenta que el equipo no estaba respondiendo a lo que él tenía en su cabeza puso inmediato su cargo a disposición", dijo Tagle.

Finalmente, cree que Poyet también tuvo un aporte para esta campaña, a pesar de lo irregular que en algún momento fue y que gatilló en salida desde a banca cruzada. También en esa línea, aportó para Paulucci rescatara más conocimiento.

"Entonces trato de ser justo, no me gusta calificarlo de un error, para nada. También nos entregó, fue entrenador de un título, hizo una buena Copa Libertadores, nos dejó en una posición todavía expectante en la tabla y cuando vio que el equipo no respondía dio un paso al costado. Entonces, no puedo no tener reconocimiento y agradecimiento de lo que hizo. Él también aportó, Cristián Paulucci fue parte de su cuerpo técnico y tomó experiencia de él", comentó.

"Obviamente no pensábamos cambiar de técnico a mitad de año, no es algo que planifiquemos hacer, pero fue una salida concordada y teníamos esta posibilidad de armar este cuerpo técnico, no solo Cristián Paulucci, también hay destacar a Rodrigo Valenzuela, Jaime Rubilar, Emiliano Fleitas. Bueno, se dio bien el cambio y nos tiene ahí, peleando el título hasta las últimas fechas", cerró.