Uno de los jugadores más destacados en el triunfo de la selección chilena ante Paraguay por 3-2 fue Alexander Aravena, más allá que todos los aplausos se los llevó Alexis Sánchez por sus dos goles en el estadio Monumental.

Pese a esto, el jugador de Universidad Católica mostró sus credenciales ante la mirada del técnico Eduardo Berizzo, donde, además, dejó a los hinchas con una tremenda ilusión para el futuro.

Aravena y Alexis brillaron en el Monumental. Foto: Guille Salazar.

Algo que el presidente de Cruzados, Juan Taglue, llama a tratar con tranquilidad, con una plan que tienen en Universidad Católica.

"Sin duda que entusiasma ver la disposición con que Alexander entró, porque sabemos de su calidad, es un jugador de gran proyección. Tuvo un gran año en Ñublense, pero tiene que ir de a poco. Me preocupo un poco, es un llamado a todos porque somos muy buenos para inflar jugadores y tienen que vivir su etapa", comentó Tagle en conversación en Deportes en Agricultura.

En ese sentido, saben que la experiencia de Aravena fue inolvidable: "Jugó con Alexis, es una experiencia espectacular. Entró bien, generó ocasiones, se entendió bien con Alexis y tiene que ir paso a paso", detalló.

ver también García en éxtasis por el gran debut de Aravena en La Roja

Por lo mismo tienen en claro un plan de acción con todos sus jugadores que dan sus primeros pasos, donde son acompañados en todo momento y evitar exponerlos en gran cantidad.

"Lo que hacemos, no sólo con Alexander que es titular en la Católica, pero siendo más jóvenes, es tener mucho cuidado con las redes sociales, no exponerse, no llevar tanto a medios, dosificar apariciones en la prensa. Tratamos de que el fútbol formativo tenga poca exposición, no damos tanta cobertura, además acompañamos con psicólogos", cerró.