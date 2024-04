Histórico de Universidad Católica no ve a Colo Colo como un cuco para la UC: "Tiene buenos jugadores, pero no lo veo"

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo se toma la cartelera de la Fecha 9 del Campeonato Nacional 2024, donde ambos equipos protagonizarán un partido de alto vuelo a disputarse en el Estadio Santa Laura desde las 5:30 de la tarde.

El conjunto dirigido por Tiago Nunes llega precedido de 5 partidos sin conocer de derrotas y dos victorias consecutivas, por lo que la confianza está a tope para quedarse con un partido que, el 2023, no pudieron hacerlo en 4 oportunidades.

La UC llega al clásico con triunfos al hilo. | Foto: Photosport

Uno que les dio favoritismo a los cruzados es Óscar Linh, ex jugador de Universidad Católica quien charló con Bolavip Chile y aseguró que el Cacique no es un gran cuco: “La actitud de la Católica es absolutamente distinta con Nunes, cambió mucho y se ve que andan contentos, es otro equipo. Colo Colo no lo veo… es un buen equipo con buenos jugadores, pero no lo veo”, dijo.

De igual manera e independiente de lo que suceda esta tarde en Independencia, Linh no ve al conjunto cruzado pelearle el campeonato a Universidad de Chile, clásico rival que se mantiene al tope de la tabla de posiciones.

“La Católica tampoco es que le vaya a pelear el campeonato a Universidad de Chile. Se va acomodar arriba, va entrar a una copita, pero pelear el campeonato habiendo quedado a casi diez puntos tan temprano es muy difícil”, aseguró en el cierre.

La UC en la tabla

Los cruzados se ubican en el octavo lugar del Campeonato Nacional 2024 con 12 unidades y, de momento, están a 8 puntos de la U a la espera de lo que hagan los azules este domingo ante Palestino.