Universidad Católica ya comienza a poner todo su foco en lo que será la segunda rueda el torneo nacional y todo esto debido a la pronta eliminación que tuvo dentro de la Copa Chile, la que sin duda significó un duro golpe para el elenco de la ‘Franja’.

En lo que ha sido el mercado de pases, el equipo de Tiago Nunes tan solo se ha reforzado con el defensor Valber Huerta y de momento, sigue a la espera de más fichajes, en la que también podría sufrir la partida de dos jugadores claves, como lo son Gonzalo Tapia y Alexander Aravena.

Sobre este tema un histórico de nuestro fútbol como lo es Patricio Yáñez tomó la palabra en Radio Agricultura para hablar sobre el atacante, Alexander Aravena, a quien a pesar de los grandes rumores de poder partir, no lo ve en el fútbol europeo.

“Yo sé que los empresarios te lo pueden poner en el Real Madrid o el Barcelona, pero creo que debiera aceptar un nivel en el que él pudiese. En México a lo mejor va a ganar muchas lucas y va a poder. Aravena tiene mucha habilidad pero no es rápido, no lo veo en el fútbol europeo“, declaró.

Yáñez apunta contra Aravena | Foto: Photosport

Finalmente, Yáñez sentencia que las condiciones futbolísticas de Aravena no son muy marcadas para poder dar un gran salto al fútbol europeo, por lo que ve muy complejo que pueda brillar en las grandes ligas.

“Puede aparecer un equipo europeo de segundo orden, de tercer orden y lo acomodas, pero de ahí a verlo triunfar, lo veo difícil que en Europa. No digo que no tenga talento, pero aún llevándolo a un equipo de segundo orden, no va a triunfar allá, por condiciones. Aravena no está para Europa, concluyó.