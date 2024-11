Días ajetreados son los que se han vivido en la Universidad Católica, en donde la permanencia de Tiago Nunes ha estado en duda debido a la polémica que destaparon entre el entrenador y la directiva por el tema de los refuerzos.

En esta jornada, el presidente de los ‘Cruzados’ Juan Tagle conversó con los medios de comunicación tras la presentación del nombre del estadio de la UC, en la que fue consultado sobre esta situación con el DT, en la que descartó por completo lo que se ha señalado.

“Tiago Nunes sigue siendo nuestro entrenador, se ha especulado mucho. Diría que probablemente el 90 por ciento de lo que se ha escrito no es verdad”.

“Hay una conversación con él permanente y en esta etapa siempre hay algo de negociación, tensión, buscar expectativas, y es lo mismo con todos los entrenadores”, partió declarando Tagle.

Siguiendo en aquello, el mandamás agregó que pueden existir ciertas diferencias con el entrenador por algunos temas, pero que es algo normal y no exagera, colocando la calma por la continuidad del estratega brasileño.

“Ahí se construye un castillo de papel de un conflicto, que hay una tensión, renuncias, la verdad es que seguimos trabajando con él. Sí hay expectativas que a veces producen choque, nosotros lo hemos dicho, hemos sido sinceros en cuanto a que tenemos recursos acotados para esta materia, que a veces hay jugadores que uno quisiera traer, pero están lejos de esos presupuestos y eso es normal”.

Tagle asegura la continuidad de Nunes en la UC | Foto: Photosport

“No sé por qué explotó de una manera que no me parece adecuada, pero es parte del periodo del mercado de pases, se mencionan tensiones por jugadores que no están en ninguna lista, pero estamos trabajando con él. Está la intención de trabajar con Tiago para buscar refuerzos que permitan tener un plantel competitivo”, apuntó.

Finalmente, Tagle asegura tajantemente de que Tiago Nunes seguirá al mando de la Universidad Católica de cara a la temporada 2025, descartando cualquier salida del estratega.

“Tenemos que ser cautos y decir que Tiago no ha renunciado, sigue siendo nuestro técnico, estamos discutiendo las expectativas de él y cuáles son nuestras posibilidades”, cerró.