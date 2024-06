Universidad de Católica en las últimas horas vivió un tremendo terremoto pensando en este segundo semestre, en el que los ‘Cruzados’ informaron de la inesperada salida de Lucas Menossi del club debido a motivos personales.

Ante esta situación, el ex entrenador de la UC, Juvenal Olmos tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que señaló que el hoy ex volante de los ‘Cruzados’ nunca marcó diferencias dentro del equipo.

“En el tiempo que estuvo no impuso una titularidad, es extranjero, su estilo no pesó en el nivel de la Universidad Católica”, partió señalando Olmos.

Si bien su salida significa un golpe bajo para el club, el hoy panelista indica que la partida de Menossi no es de importancia para el equipo y enumeró las importantes falencias que mostraba el jugador argentino en la UC.

Menossi dejó de ser jugador de la UC | Foto: Photosport

“Yo creo que no era más, no tenía remate de media distancia, no tenía quite, no tenía cabezazo”, declaró.

Finalmente, Olmos basureó con todo a Lucas Menossi, señalando que en su rol de jugador extranjero, nunca mostró algo diferente para marcar diferencias dentro de la Universidad Católica.

“Para mí no era un extranjero, para mí el extranjero tiene que pesar en el equipo que va. Técnicamente no pesó, el equipo no se va a ver disminuido porque se va”, concluyó.