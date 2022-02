El ex portero de Universidad de Chile se refirió al juego que está mostrando el equipo de Santiago Escobar luego de estas fechas.

Johnny Herrera se manifestó en Todos Somos Técnicos sobre el juego que propuesto Santiago Escobar con Universidad de Chile. El cuadro laico ha ganado los dos partidos que se han jugado hasta ahora en el Campeonato Nacional 2022, por lo que siempre es bueno mejorar cuando se gana.

Eso es lo que cree el ex portero de la U, pues a pesar que quizás no es la forma que le gusta a Samurai, pero que respeta la del técnico colombiano. Sin embargo, también enfatiza que no es el juego que Escobar quiere plasmar en el equipo.

“Es que tengo clara la idea de cómo quiero ver jugar a la U, me tocó vivirla también. Entonces, dicta mucho lo que quiere profesor Escobar y obviamente se respeta mucho, porque también conoce técnicos que son de mucha posesión de balón, pero si es lo que quiere, claramente está muy al debe de lo que en teoría su mente quiere mostrar en la cancha", dijo.

"Los dos partidos que le hemos visto a Universidad de Chile, si hay algo que se le debe criticar, es la posesión de balón. Más con Antofagasta, que jugó casi 50 minutos con u jugador más y comentamos que Galíndez estaba haciendo un partido perfecto y le echaron a perder el partido con ese penal tonto (el segundo)", agregó.

En esto, es que Herrera quiso ser claro, que a pesar de no jugar a la que el cafetero quiere, siempre es mejor trabajar durante la semana tras haber obtenido un triunfo y que entrega quietud en el ambiente.

"Está en deuda acorde a lo que él proyecta, pero también está la tranquilidad que siempre puedes mejorar cuando ganas y en contra partida, porque en año anteriores jugabas y terminabas perdiendo”, cerró.