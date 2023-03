Decepcionante. Esa es la palabra que mejor grafica lo que ocurrió en el Superclásico 193 entre Colo Colo y Universidad de Chile luego de un amargo empate sin goles y que no cumplió con las altas expectativas que se hicieron en la previa de lo que supuestamente iba a ocurrir en la cancha del Estadio Monumental.

En conversación con Bolavip, el ex atacante laico, Sandrino Castec no dudó en catalogar el encuentro con un calificativo bastante duro en relación a lo que vio en cancha y sin dejar de lado los episodios extrafutbolísticos que se vivieron desde las tribunas del David Arellano.

"Creo que fue un clásico horrible, uno de los más malos en el último tiempo y hay que ver lo que está ocurriendo en los estadios, ¿Dónde están los controles?", fue lo primero que comentó Castec sobre lo ocurrido.

Sobre lo realizado por los universitarios, el Bombardero cree que dentro de todo lo que más se rescata es el punto y por cierto, el gran nivel mostrado por Matías Zaldivia. "Lo que nos queda es la tranquilidad que la U no hizo un partido como correspondía, pero bueno se lleva un punto y que la figura elegida fue Zaldivia. Lo positivo es el punto", apuntó.

Dentro de las falencias que tuvo la escuadra de Mauricio Pellegrino, el ex goleador enfatiza que a los azules les pesa mucho la falta de un futbolista que genere juego y no entiende las razones de los pocos minutos para Assadi. "A la U le faltó un jugador que generase fútbol, no se por qué Assadi entró en los últimos diez minutos. Pero bueno, de todas maneras tenemos a un jugador como Luis Casanova, que está pasando por un gran momento", puntualizó Castec quien de paso alabó al actual capitán estudianti.

Castec sostiene que la U requería un generador de fútbol y reclama por los pocos minutos que tuvo Lucas Assadi (Agencia Uno

Finalmente, sus dardos apuntan al argentino Leandro Fernández quien no estuvo en una buena jornada y se dedicó más a dialogar con el juez, Christian Garay. "Clásico extraño, la U no tuvo generador de fútbol. Fernández mucho reclamo hacia el árbitro, mucha polémica y Guerra fue al sacrificio, no tenía nadie quien lo acompañara", cerró Sandrino.