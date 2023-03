El exjugador de la Universidad de Chile, Jean Beausejour, es concreto en su análisis del empate sin goles entre los azules y Copiapó. El Bose cree que el sistema no beneficia al joven y que el Romántico Viajero sí debía ganar el partido.

Universidad de Chile no tuvo un buen partido ante Deportes Copiapó y, finalmente, el Romántico Viajero terminó igualando sin goles en Valparaíso. La escuadra de Mauricio Pellegrino tiene 3 partidos sin saber de victorias y suma dos partidos y medio sin anotar goles. La involución del plantel azul es notoria y eso lo hizo ver el exjugador azul Jean Beausejour, quien analizó la pérfomance estudiantil dejando en claro que los cambios no siempre benefician a los jugadores ofensivos como Darío Osorio.

Pellegrino llegó con su libreto de 4-3-3 y mutó a un 4-4-2, en el que sí se vio beneficiado Leandro Fernández y el joven Darío Osorio es uno de los que ha pagado el costo del cambio de sistema para los universitarios. Al menos, así lo hizo ver el Bose en su faceta de comentarista en la Radio ADN.

"Cuando un equipo todavía no está hecho, el sistema que ocupe no es determinante para nada. Todos decían que en este 4-4-2, Fernández se ve mucho mejor y concuerdo que Fernández tiene más libertad, tiene menos responsabiidades defensivas, sí, perfecto, pero pasamos de sacrificar a un jugador como Fernández a sacrificar a un jugador como Osorio", expresó.

Además, el ex lateral azul apuntó a que "todos los esquemas tienen damnificados y los problemas que pudiese tener la U no va por los esquemas de juego, sino que va por la profundidad que no tiene el equipo".

Jean Beausejour fue directo para analizar el esquema de la U (Agencia Uno)

Beausejour también tuvo palabras para catalogar el resultado final que obtuvo la Universidad de Chile frente al colista del campeonato, que le jugó de igual a igual a los dirigidos por Pellegrino y que dejó atrás las diferencias sustanciales de plantel y de puntaje que existe en el Torneo Nacional.

"Creo que fueron los primeros 25 minutos de alto vuelo de la Universidad de Chile, donde se generó las opciones como para ir por encima en el marcador. No sé si tantas, pero sí dos o tres de calidad. Hicieron cosas que después no se vieron más como romper líneas con piques, romper líneas marcando pases de sus dos hombres en punta. Eso se fue diluyendo", sentenció.

El mensaje de Beausejour es claro y fue tajante en mencionar que "en cualquier época y en cualquier lugar, la U debería tener las armas para ganarle a un equipo que ascendió hace nada".