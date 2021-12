Universidad de Chile ya comienza a trabajar sobre la conformación de su plantel para el próximo desafío que tendrá en el Campeonato Nacional 2022. Los azules están en la búsqueda de nuevas caras en algunas posiciones determinadas, donde en el ataque son varios los nombres que han comenzado a surgir como una posibilidad.

Instancia por la cual en los últimos días surgió la posibilidad de que el delantero ecuatoriano Jeison Chalá asome como una de las opciones para tener en el ataque azul. Durante este jueves, el atacante conversó de forma exclusiva con ADN Deportes, donde reconoció las intenciones de llegar a la institución bullanguera.

“Desconocía el rumor. Apenas me enteré ayer miércoles por mi hermano. Que un club como la U esté interesado en mí me motiva, me emociona y me pone muy feliz. Si se da la oportunidad de ir a la U estaría muy encantado e iría con toda la confianza del mundo”.

Además, el futbolista reconoció que no ve con malos ojos la oportunidad considerando que conoce muy bien la forma de trabajo que tiene el nuevo entrenador Santiago Escobar. “Es un club grande de Chile. Además, ahora llegó el profe Escobar que me conoce muy bien, sabe lo que yo puedo dar. Estuve con él cuatro años. Me potenció en todos los aspectos”.

El actual jugador de Godoy Cruz de Argentina dio a conocer la situación contractual que tiene con el conjunto mendocino. “Mi situación con Godoy Cruz lo arreglé con la dirigencia. Lo que ellos ahora buscan es un préstamo o una compra. Los montos son bajos, no son altos”.

JEISON CHALÁ SABE LO QUE ES GANAR EN EL MONUMENTAL A COLO COLO

Otro de los puntos que se le consultó al futbolistas es sobre la eliminación que le propinaron a Colo Colo con Universidad Católica de Ecuador en la Copa Sudamericana, donde incluso él fue el anotador del gol que llevó la definición a la tanda de penales.

“Con el profe Escobar tenemos la linda experiencia en Chile por Coda Sudamericana. Eliminamos a Colo Colo con un gol mío que quedará enmarcado por siempre. Por penales le ganamos a Colo Colo. Eso me da más ganas de ir a Chile”.