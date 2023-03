Universidad de Chile aprovechará el parón del fútbol nacional y en esta jornada disputará un encuentro amistoso de gran nivel, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán ante River Plate en el Estadio Padre Ernesto Martearena ubicado en Salta.

Para la previa de este encuentro, estaba en duda la presencia de los hinchas del ‘Romántico Viajero’, quienes en primera instancia estaban contemplados para poder asistir y mientras se llevaba a cabo la venta de entradas, desde el otro lado de la cordillera señalaron que no entraría ningún hincha de la U.

Esto dejó en incertidumbre a un centenar de hinchas del ‘Romántico Viajero, quienes adquirieron su ticket y no sabían si podían asistir al duelo. Esto fue regularizado finalmente por quienes organizaron el encuentro, quienes dieron pie atrás a la decisión de no recibir hinchas de la U y en esta jornada estos podrán decir presente, dejando en claro.

Para los hinchas de la U eso sí existió una gran condicionante para poder asistir a este partido, ya que dentro de un comunicado se informó que los fanáticos nacionales que vayan alentar a los ‘Azules’, no podrán hacerlo vistiendo la camiseta del club de sus amores.

Los hinchas de la U recogiendo sus entradas | Foto: Cristián Fajardo - Bolavip

“Se informa al público en general y a los hinchas chilenos en particular que no estará permitido el ingreso al estadio Martearena con indumentaria de ningún otro club que no sea de River Plate. Quienes no cumplan con esta premisa deberán quitarse dicha indumentaria en su defecto, no podrán ingresar al estadio”

“Además, se aclara que no habrá ningún espacio delimitado para hinchas de Universidad de Chile en ninguna de las tribunas del estadio Martearena”, informaron en su comunicado.

El duelo entre ‘Millonarios’ y ‘Azules’ se disputará este sábado 25 de marzo a partir de las 20:30 horas en el Estadio Padre Ernesto Martearena, lo podrás ver por StarPlus y seguir por Bolavip Chile.