El delantero de Universidad de Chile, Leandro Fernández, sumó su tercera conquista en línea para los azules, pero no bastó para ganar. El argentino hizo sentir su enojo a pesar del resultado ante La Calera.

Leandro Fernández queda choreado tras el empate con sabor a derrota de Universidad de Chile: "Me voy recaliente"

Leandro Fernández quedó amurrado en Universidad de Chile. En materia personal, el argentino otra vez festejó ahora en la reja con los fanáticos azules gracias a su tercera conquista personal en la temporada de Primera División del fútbol chileno. Sin embargo, su gol no sirvió de mucho y el Romántico Viajero enredó puntos ante La Calera en el Estadio Santa Laura.

Lean es uno de los más destacados y ya le agarró el gustito a festejar con la camiseta de la U. Sin embargo, el equipo no salió del empate 1-1 y eso no le gustó para nada al transandino, quien quería la cuarta victoria al hilo de los azules.

"Me voy recaliente, recaliente. La verdad que necesitábamos los tres puntos para seguir sumando, pero bueno. El equipo hizo un gran esfuerzo. De un lateral nos convierten y se nos escapó ahí. Fuimos dominadores del partido", expresó en TNT.

El goleador azul se mostró dolido y bien afectado por el resultado. "Me voy recaliente por el empate, por no poder sumar de a tres, porque uno siempre quiere sumar victorias. Sumamos de a uno. Es algo que no queríamos, pero bueno hay que seguir trabajando".

Leandro Fernández pasa por un buen momento a nivel personal (Agencia Uno)

En lo personal, Fernández suma una tercera jornada de dulce en la ofensiva de la U y Pellegrino ya le encontró el puesto al transandino.

"Sí, por suerte me está tocando convertir para ayudar al equipo. Estoy contento con eso, porque los delanteros vivimos del gol", añadió Lean.

Sobre el Superclásico, la verdad, Fernández la tiró para el córner y se midió bastante a la hora de comentar sobre lo que puede venir para la U en su viaje en el Estadio Monumental para medirse ante Colo Colo.

"Vamos a pensar desde mañana en lo que viene, que es un partido muy importante para nosotros. Son partidos especiales y ya vamos a pensar desde mañana en lo que viene", recalcó Fernández.