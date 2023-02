Ex central colocolino ha sido una pieza clave en el desarrollo de esta nueva Universidad de Chile.

Universidad de Chile está en el segundo lugar de la tabla de posiciones con doce unidades en compañía de Huachipato y uno menos que el líder, Universidad Católica. Algo que dista mucho a lo vivido en temporadas anteriores donde los azules tempranamente se despidieron de los lugares de protagonismo.

En ese sentido, los refuerzos están rindiendo y cumpliendo el rol como tal, bajo las órdenes del técnico argentino, Mauricio Pellegrino quien se ha preocupado primero que todo de dar confianza a sus jugadores y en base a eso ir construyendo un funcionamiento que paulatinamente comienza a dar resultados.

Uno de esos refuerzos es Matías Zaldivia. El argentino/chileno ya es pieza clave en el andamiaje de la retaguardia estudiantil quien se mostró satisfecho por los últimos resultados.

"La verdad es que muy contento porque a nivel grupal estamos consiguiendo los resultados. El primer tiempo en Curicó fue lo mejor de nosotros en el torneo y en lo personal me ayudó mucho la pretemporada y ahora me están saliendo las cosas", reconoció el defensor en diálogo con Los Tenores de Radio ADN.

Sobre el cambio de esquema y qué tanto les ha favorecido sobre todoa jugadores como Federico Mateos, el Mati comentó que "yo creo que sí, para todos es un poco más cómodo el esquema. Para Fede arrancar desde atrás como un doble cinco, tener la cancha de frente como lo fue en el primer gol le queda muy cómodo, lo mismo que a Lea jugando con otro punta que fije más a los centrales le permite moverse mejor y encontrar los espacios", reconoció el ex Colo Colo.

Pero hubo un momento en que se dio vuelta todo y eso fue en el duelo ante O'HIggins en Rancagua. Consultado en virtud a qué se habló en el camarín, Zaldivia reveló que "hablando entre nosotros y el cuerpo técnico, el cambio de esquema fue algo psicológico. Si bien habíamos tenido algunas chances con Lea pero muy aisladas, tratar de adelantar el equipo unas líneas más y que la línea de cuatro le permitirían a nuestros delanteros presionar más altos y cuando la recuperásemos estar más cerca del arco y creo que eso se vio ante O'Higgins en el segundo tiempo", enfatizó.

Pero, ¿Se expone la defensa con esa modalidad? Zaldivia sabe lo que se juegan y sostiene que "nosotros somos los que teníamos que dar ese paso al frente y tener esa valentía para defender con mucho espacio atrás, pero si quieres ser un equipo protagonista es lo que tienes que hacer", aseveró.

El cambio de esquema ha ayudado mucho a Fede Mateos, según Zaldivia (Agencia Uno)

Y desde luego, el zaguero espera que el discurso interno vaya cambiando y que definitivamente vayan a pelear cosas importantes este año y por qué no, bajar una nueva estrella al firmamento azul.

"Yo creo que lo que más me gustaría que nos hiciéramos cargo que podemos realmente pelear el campeonato. Dejar atrás esos fantasmas de los años anteriores y saber que es un campeonato muy irregular, que no hay un equipo que saque tanta diferencia en relación a los demás y que estamos todos en la misma situación. Hasta el mismo Católica que por ahí decían que sacaría muchas diferencias y no las está sacando tanto. Seguir reforzando en lo mental, en soltarnos porque los jugadores que tenemos tienen mucha calidad y si lo hacen, tenemos plantel para pelear", finalizó Zaldivia.