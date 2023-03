El empate entre Universidad de Chile y Unión La Calera por el Campeonato Nacional se vio empañado por lamentables incidentes en las tribunas, lo que fue condenado por el presidente de Azul Azul, Michael Clark.

El dirigente lamentó lo sucedido en la cancha del estadio Santa Laura, lo que terminó perjudicando al club, que corre serio riesgo de ser sancionado y perder su localía en Santiago.

"Me hubiese encantado hablar de fútbol. Lo que pasó es inaceptable, es una mezcla entre enojo y pena. El estadio estaba muy bonito. Se ha hablado del tremendo esfuerzo , en todo sentido, económico, logístico, humano, que ha hecho el club por jugar en Santiago, por tener el estadio bonito, y tener el espectáculo cerca de los hinchas, y la verdad es que lo que pasa es inaceptable", comentó Clark.

El momento en que un proyectil impactó a Omar Carabalí. Foto: Agencia Uno.

En ese sentido, también asegura que deben hacer un análisis de varias cosas que ocurrieron en Independencia, como el problema en los accesos para los hinchas, además del comportamiento en las tribunas.

"Al final del día, esto pasa por lo que hacen unos pocos delincuentes, que se disfrazan de hinchas, que finalmente son hinchas de ellos mismos y no quieren a la U, porque le hacen mal a la U. Es una pena, es inaceptable. Lamentablemente, la más perjudicada es la U. Ya distribuí internamente una investigación para ver qué falló, qué podemos hacer mejor, pero estas cosas no pueden volver a suceder", detalló.

Si bien todavía es prematuro para hablar de sanciones de parte de la ANFP, en la U reconocen que han quedado en serio riesgo de tener que volver a cambiar de reducto.

"Se hace un esfuerzo tremendo por no tener que jugar en otro lugar que no sea Santiago, en un estadio que a la U le queda bien, le queda cómodo. El estadio estaba precioso, pero por el acto de delincuentes hinchas de ellos mismos que no quieren a la U. Esto no puede seguir pasando", finalizó.