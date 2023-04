Universidad de Chile venció con lo justo a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, recinto en donde se impuso a los itálicos por 2-1 con goles del canterano Lucas Assadi y Cristián ‘Chorri’ Palacios.

El punto negativo de la jornada para los dirigidos por Mauricio Pellegrino fue la expulsión de Matías Zaldivia, quien vio la tarjeta roja en el primer tiempo tras bajar a un jugador de Audax Italiano y, de esa manera, quedar marginado para el compromiso ante Everton de Viña del Mar el próximo fin de semana.

“Fue raro el partido, lo que pasa es que los dos equipos son de poco peso, muy livianitos. La verdad es que la U también cometió errores que no puedes cometer”, analizó Cristián Castañeda, histórico volante de los azules, junto a Bolavip Chile.

Castañeda dice que a Assadi le falta contundencia. | Foto: Photosport

En esa misma línea, puntualizó diciendo que “Cuando estás con un hombre más, no puedes cometer el error que cometió Matías Zaldivia, es imperdonable. Por suerte todo terminó resultando bien y se consiguió el objetivo”.

Castañeda, eso sí, pone paños fríos ante la arremetida azul que se prende en la parte alta de la tabla: “Para ilusionarse no creo que sea este triunfo, pero no vamos a pasar zozobras. Hay un laberinto de diferencia así que no veo con mucha chance la opción de la U”.

¿Algo positivo para rescatar? Claro que sí: “Me gustó mucho el ingreso de Fuentealba. A Lucas Assadi le falta contundencia, tiene que ser más contundente e ir de a poco, con eso uno se podría ilusionar”, remató.