El periodista de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño, analizó la victoria de Universidad de Chile ante Audax Italiano y se sacó el sombrero por el equipo de Mauricio Pellegrino, asegurando que la U fue un equipo con iniciativa y no de reacción.

Universidad de Chile se puso el overol y sacó adelante un complicado compromiso ante Audax Italiano, club de La Florida al cual venció por 2-1 con goles del canterano Lucas Assadi y un prendido Chorri Palacios.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino manejó los hilos del compromiso y, paciencia mediante, tuvo el fútbol y el temple para imponerse en una cancha difícil a un rival que buscaba desesperadamente los tres puntos.

“La U no hizo un partido brillante, pero fue mejor que Audax Italiano y ganar acá tiene un valor doble por el tema de la cancha. Lo termina sacando adelante con es aparición de Palacios”, analizó Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura una vez terminado el partido.

Chorri Palacios puso el 2-1 final para la U. | Foto: Photosport

El comunicador puntualiza su idea: “¿Había jugado bien? Sí, no había sido rutilante, pero había sido mejor. La U no fue un equipo de reacción, sino que más bien de acción”.

“Las expulsiones le cambiaron la temperatura al compromiso, pero como empata rápido la U no sintió el golpe inicial de Audax. No solamente gana, libera a todos sus futbolistas de cara al clásico universitario, no tiene que estar preocupado de las amarillas para ese compromiso”, complementó.

En el cierre, Caamaño asegura que la ausencia de Zaldivia puede que no se note tanto tras el buen ingreso de Nery Domínguez: “Tiene una carta de garantía en esa zona porque ingresó Domínguez de buena manera. Se acerca a los líderes, le saca cuerpos de ventaja a Colo Colo y se mantiene en una pelea donde parece que nadie quiere dar un golpe”.