Universidad de Chile quiere dejar atrás el partido que tuvieron frente a Unión La Calera donde consiguieron la victoria que necesitaban para mantenerse en la máxima categoría del Campeonato Nacional. No obstante, los azules comienzan a trabajar rápidamente en la conformación de su plantel para la próxima temporada.

Un análisis que se deberá ir tomando con calma, producto de que, primeramente, tendrán la dura misión de buscar un entrenador que asuma el desafío de llevar a los azules a estar peleando en la parte alta y dejar atrás todos los malos momentos que vivieron con el término del torneo en el presente año.

Sin embargo, la poda comenzó a partir del plantel con un nombre que ya confirmó que no seguirá en el club para el próximo año. Se trata del futbolista argentino Nahuel Luján, quien fue notificado que no seguirá en la institución para la próxima temporada.

Inclusive, fue el propio futbolista quien confirmó la noticia a la salida del Centro Deportivo Azul. “La verdad es que fue de locos lo que vivimos, pero lo pudimos sacar adelante, así que felices por eso. Nos vamos de vacaciones, pero vinimos a hablar de otro tema”.

“Sigo con contrato, me quedan dos años de vínculo, pero me dieron de baja para el 2022, no me tienen en cuenta, así que la verdad tengo mucho dolor. Me lo acaban de decir. Ahora a meterle a donde me toque ir. Algo lindo va a venir”, fueron las palabras que entregó el trasandino.

Para finalizar, el futbolista agradeció el cariño de los hinchas. “Agradecer a la gente por el aguante que siempre me hizo. A la U la voy a llevar siempre en mi corazón. No me lo esperaba. Hicieron un hincha más, me quedo enamorado del club, pero hasta acá llego”.

El futbolista aprovechó la instancia para desmentir que no tiene la idea de volver a Argentina, por lo que analizará opciones para seguir en Chile en cuanto a lo futbolístico.