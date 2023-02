El pueblo azul está muy preocupado con el actual momento de Universidad de Chile, donde no logra remontar en el Campeonato Nacional, donde ya suma dos derrotas en tres fechas disputadas.

Por lo mismo, la preocupación va con lo poco que han mostrado algunos refuerzos que llegaron en el mercado de pases, que no están demostrando los rendimientos por los cuales fueron encontrados interesantes para la U.

Es por esto, que Sandrino Castec, se muestra muy sorprendido con lo que está pasando con Nicolás Guerra, de quien asegura que se le olvidó jugar al fútbol.

Castec asegura que Guerra no volvió como en Ñublense.

"Me sorprende lo de Nicolás Guerra, personalmente porque hizo un año espectacular en Ñublense y ahora no ha mostrado nada. Zaldivia, lo dijimos, que venía con una espina clavada y venía con ganas de hacer algo bueno. Lo de guerra es preocupante, pero vuelve de una manera donde la confianza se la tiene que dar el técnico. No puede un jugador, que hizo un gran año, que se le olvide jugar al fútbol o que la U le pese. Yo siempre apoyo a los jóvenes pero Guerra viene con experiencia", comentó Castec.

En ese sentido, asegura que ante Magallanes tienen que jugársela por salir del mal momento o todo se pondrá peor.

"Tiene que jugársela con lo que tiene para una posibilidad de un repunte. Es más que nada algo de trabajo con los jugadores, la crítica comienza, tengo contacto con la hinchada, que está desesperada. Se viene un panorama más complicado", asegura.

Pese a esto, cree que es muy difícil que la dirigencia meta manos en el plantel, por lo que cree que hay que seguir trabajando.

"No, creo que no se complica se pierde. Azul Azul nadie aparece hablando, nadie opina, no será complicado. Van a esperar, pero no sé hasta qué punto. No miro en menos al rival, pero con equipos más bajos no logra revertir con el plantel que tiene", enfatiza.