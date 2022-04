El entrenador de Universidad de Chile Santiago Escobar decidió darle un corte definitivo a la situación de Nahuel Luján, delantero que entrena en la U, pero que según el propio Sachi "no hace parte del proyecto deportivo".

Santiago Escobar le cierra la puerta a Nahuel Luján: "Fuimos directos, no hace parte del proyecto deportivo"

Universidad de Chile se juega mucho este sábado en el estadio Santa Laura ante Palestino, porque llega de dos derrotas consecutivas y con un entrenador que está altamente cuestionado, por eso, ganarle a los árabes es más una obligación, un mandamiento para los azules.

Santiago Escobar atendió en forma remota a la prensa en el Centro Deportivo Azul donde se refirió al duelo ante los tricolores, asi como también de varios aspectos, como por ejemplo su continuidad y la ausencia de algunos jugadores.

En esa misma línea, fue consultado por Nahuel Luján, delantero argentino que no ha tenido minutos este 2022 y que por las bajas en ofensiva el hincha universitario se pregunta si tendrá alguna oportunidad con Sachi en el banco, algo que el colombiano descartó de plano.

"Desde un principio fuimos directos con el jugador, con Nahuel Luján, que no hacía parte del proyecto deportivo, se le mencionó desde principio de año esta situación", afirmó sin referirse mucho más al asunto.

Eso sí, aclaró que el Gato pese a que entiende que no tendrá chances "está entrenando" con normalidad a la espera de que se abra el libro de pases otra vez.

Respecto de otros jugadores que no vienen siendo citados como Franco Lobos, Escobar asegura que "todos están compitiendo por una posición, sólo pueden ir seis jugadores de campo aparte del once titular, aún no defino el equipo y recién mañana se le va a dar la información".