“Volvimos a ser el equipo que éramos antes que ganábamos todos los partidos justos, pero ahora no ganamos. La U cuando le ganó a Audax y Everton fue con lo justo y Coquimbo nos ganó ayer con lo justo también”, fue el análisis de Tito Awad para Bolavip Chile abriendo los fuegos.

Y es que Universidad de Chile no pudo hacerse fuerte en su visita a Coquimbo y terminó perdiendo por 1-2 en un opaco partido de los dirigidos por Mauricio Pellegrino, quienes fallaron en facetas del juego que, hasta ayer, no lo venían haciendo.

“Hoy día nos falló la defensa que no había fallado nunca, era la parte sólida de la U, pero no la vamos a reventar si gracias a ellos estamos donde estamos con los puntos que tenemos. No los voy a reventar, pero sí hubo incertidumbre técnica”, puntualiza Tito.

La U se quedó sin bencina en Coquimbo. | Foto: Photosport

El reconocido comunicador azul le pegó a Pellegrino por los cambios: “Si uno hace las comparaciones de los cambios de Nano Díaz con Pellegrino, uno tiene que decir que Díaz miró mejor el partido que el técnico de la U. Yo no entiendo cómo cambias de línea de tres, después volver a línea de cuatro en un mismo partido solo porque no se te dio la cosa. Metimos a la patrulla juvenil pero no fue un partido para recordar”.

Awad lamenta la oportunidad perdida, diciendo que “Era una linda oportunidad para ganar con un Coquimbo más o menos, pero aquí las culpas son compartidas de la defensa, del equipo en general, de la banca, fue un todo. Es muy difícil echarle la culpa a algo, jugamos igual que siempre pero no ganamos no más”.

Los azules tendrán una inmejorable chance de redención el próximo lunes cuando tengan que recibir al puntero Cobresal a las 18:00 PM en el Estadio Santa Laura sin la presencia de hinchas de la U por el castigo impuesto por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.