Arrancó bien el fin de semana para la Universidad de Chile, ya que derrotó por un gol a cero a Colo Colo en encuentro válido por la novena jornada del Campeonato de Proyección Apertura 2023 y que se disputó en el Centro Deportivo Azul.

Y fue en el primer tiempo, en el que la escuadra que dirige Sebastián Miranda impuso sus términos y conquistó el solitario gol del comprimiso que le permitió a los estudiantiles marcar la diferencia.

La única conquista del partido fue mediante lanzamiento penal anotado por el centrodelantero Nicolás Venegas, tras una falta previa sufrida por Renato Huerta, quien en esta oportunidad no fue considerado por Mauricio Pellegrino para el duelo de la adulta ante Everton.

De ahí en más, un duelo de trámite parejo, pero que no regist´ro más conquistas y fueron los azules quienes se quedaron con la victoria y suman así 17 puntos en la tabla de posiciones, mientras que los albos se quedaron en los 18 y son sublíderes detrás de Cobresal.

Las formaciones de la U y Colo Colo :

Universidad de Chile: Ignacio Sáez; José M. Fernández, David Retamal, Bastián Valladares, Alonso Villegas; Enzo Fernández Pitto, Flavio Moya, Agustín Arce Melli; Renato Huerta, Benjamín Aravena y Nicolás Venegas.

Colo Colo: Eduardo Villanueva; Matias Pinto, Darko Fiamengo, Nicolás Suárez, Felipe Yañez; Diego Plaza, Dylan Portilla, Bastian Silva; Francisco Rivera, Cristián Alarcon y Leandro Hernandez.

Los azules, iniciaron así de buena manera el fin de semana de Superclásicos en el fútbol formativo, donde además resta el duelo por la categoría sub 17 que también se jugará en el CDA, mientras que los encuentros de la sub 16 y sub 15 son con los albos como anfitriones.

Todo esto sumado, al gran Superclásico femenino que se llevará a cabo este domingo en el Estadio Bicentenario de La Florida a partir de las 16 horas.