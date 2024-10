Abogado de Universidad de Chile lanza brutal mensaje por la denuncia contra Colo Colo: "No es ganar por secretaría"

Universidad de Chile tuvo su primer cara a cara con Colo Colo en el Tribunal de Disciplina. Este martes, el cuadro azul expuso las pruebas con las que busca comprobar el desacato del archirrival y así lograr que le descuenten puntos.

Los azules están confiados de que tienen la razón, lo que fue confirmado por el propio abogado del club. En conversación con los medios, José Ramón Correa entregó sus impresiones tras defender la postura universitaria.

“Los abogados litigamos dentro del tribunal y no fuera, pero le quiero hacer presente de que si no estuviéramos confiados no habríamos presentado la denuncia raíz de la denuncia que presentaron los árbitros del partido”, señaló.

Luego, habló sobre la denuncia en particular. Y es que los azules no solo reclaman que Jorge Almirón entregó instrucciones a pesar de estar suspendido, sino que también hizo hincapié en otro punto.

“Está en la hipótesis de que cuando hay un técnico suspendido no pueden haber equipos electrónicos adentro. Son distintas situaciones en las cuales nosotros estamos convencido de que las pruebas son contundentes”, agregó.

En dicha línea y consultado sobre la fecha de la resolución del caso, expresó que “los plazos están definidos por el tribunal. El próximo martes ambas partes tenemos el tiempo para formular observaciones a las pruebas”.

Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentan en el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

“No es ganar por secretaría”

Finalmente, el abogado de Azul Azul envió un duro mensaje contra quienes osan a tildar esto de una búsqueda del título por secretaría. Pidió elevar la altura del debate: es tan simple como cumplir con el reglamento.

“Este torneo se va a ganar por una tremenda campaña que se ha hecho en la cancha. Quedan dos fechas aún por disputar, seis puntos, con dos equipos que están punteando en la cima del torneo muy por de lejos”, lanzó.

“Cumplir las reglas no es ganar por secretaría, es ganar. Es súper importante que quede claro, de que ganar los torneos se hace cumpliendo con la totalidad de las normas y eso es lo que le estamos pidiendo al tribunal que resuelva”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente duelo de los azules será contra Ñublense. Se jugará el domingo 3 de noviembre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.