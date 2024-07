El singular dardo de Cristián Caamaño a jugador que no convence en Universidad de Chile: "Parece el porro"

Universidad de Chile dejó escapar la punta del Campeonato Nacional 2024 el día de ayer, donde protagonizó un vibrante empate a tres tantos con Cobresal en el norte. Así, el equipo de Gustavo Álvarez quedó en la segunda ubicación detrás de Coquimbo Unido.

Si bien los azules llegaron a estar 3-1 arriba con un verdadero golazo de Leandro Fernández, no supieron aguantar la ventaja y el cuadro nortino encontró rápidamente los dos tantos que terminaron sellando la igualdad en el norte.

Cristián Caamaño, periodista de Deportes en Agricultura, criticó con firmeza a la U: “Uno dice ‘en realidad le viene bien a la U no tener la presión de ser primero’, no, no le viene bien estar jugando con este plantel. Está probado que le está costando más de la cuenta los partidos”, dijo.

Mateos no hizo un gran partido ante Cobresal. | Foto: Photosport

Caamaño apunta a las pocas variables que tiene la U en la banca, diciendo que “Los primeros 30 minutos muy buenos, porque dominó a Cobresal, se generó situaciones y después se quedó sin piernas. En ese momento, no había un jugado que Álvarez mirara a la banca y dijera ‘ya, con este manejo el partido’”, sumó.

“Pons sigue sin aparecer, Mateos es un jugador que desgraciadamente está fuera de su forma futbolística. Un año y medio esperándolo y parece el porro, haciendo un juego de palabras con su apellido”, complementó con ácida crítica al ex jugador de Ñublense.

Ahora, los azules tendrán que concentrarse en su próximo duelo ante Audax Italiano, en el cual Gustavo Álvarez y sus dirigidos buscarán los tres puntos y esperarán resultados para volver a lo más alto del torneo.

Universidad de Chile en la tabla

Universidad de Chile quedó en el segundo lugar del Campeonato Nacional 2024 con 33 puntos, uno menos que Coquimbo Unido y tres más que Universidad Católica, su más cercano perseguidor.