En Universidad de Chile no hay espacio para las especulaciones ni mucho menos, volver a ceder puntos en la férrea lucha que tienen en el Campeonato Nacional de Primera División y que los tiene como líderes del certamen.

Sin embargo, el técnico Gustavo Álvarez para este partido ante Unión La Calera, ha tenido más de algún dolor de cabeza para conformar el equipo estelar que dará la pelea en la fecha venidera.

A las suspensiones de Matías Zaldivia y Marcelo Morales, se agregan las complicaciones físicas que ha sufrido José Ignacio Castro, reemplazante natural del Shelo y que todo apunta a que no estará en cancha.

Es por ello, que se pensaba que el ex estratega de Huachipato planeaba no solo cambios de nombres, si no que también de esquema dejando de lado el tradicionales 3-4-2-1 dando paso a un tradicional 4-3-3, con dos volantes interiores. Pero no, no hay variante táctica y todo sigue igual.

La formación de la U para enfrentar a Unión La Calera

Dicho esto, los azules apelarán a tres modificaciones en relación al duelo ante Deportes Iquique donde ingresarán Ignacio Tapia, Israel Poblete y Luciano Daniel Pons reemplazando a Zaldivia, el Shelo y Renato Cordero.

Sin embargo, llama poderosamente la atención el puesto que usará el último héroe del Superclásico, quien en esta ocasión irá en la zona defensiva. Así, tal cual.

Es decir, la U formará con Gabriel Castellón; Israel Poblete, Franco Calderón e Ignacio Tapia en defensa; Fabián Hormazábal, Marcelo Díaz, Maximiliano Guerrero y Matías Sepúlveda en el mediocampo; Cristian Palacios, Luciano Pons y Leandro Fernández en ataque.

Álvarez decidió por el regreso de Poblete al once estelar, pero en defensa (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional 2024?

Universidad de Chile vuelve a la competencia el lunes 13 de mayo a las 19 horas cuando visite a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.