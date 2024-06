Universidad de Chile fue el mejor equipo de la primera rueda del torneo nacional. El cuadro de Gustavo Álvarez se mantuvo en la cima desde la fecha 1 a la 15, lo que es motivo de orgullo para un histórico del club. A su vez, le relució a sus rivales lo logrado fuera de la cancha: está encantado con la hinchada.

Esa es la visión de Horacio Rivas sobre el primer semestre del cuadro de sus amores. En conversación con BOLAVIP CHILE elogió lo realizado por el plantel de la U hasta el momento. Cree que es fruto del trabajo en conjunto y en silencio… nadie se ha vuelto loco con tantos meses de liderato.

“Está claro que hay planteles o grupos que pueden sentir presión por esto. Si hay algo que la U ha manejado de buena forma, son los momentos que han vividos. No es fácil para ningún equipo comenzar la fecha 1 y terminar la primera rueda puntero. Si nos remontamos al partido frente a la UC, fue el único que se perdió”, indicó.

“Ha sido una campaña con nerviosismo dentro del ambiente, pero la tranquilidad pasa porque cuando las cosas se hacen bien, terminan mucho mejor. La U ha recorrido el camino de esa forma. No hay aspaviento de nada. Nadie ha dicho que estamos por el piso. La gente de la U ha tenido una mesura gigantesca, pero eso viene de la interna del club”, comentó.

Horacio Rivas está encantado con el primer semestre de Universidad de Chile.

“Eso no lo hace cualquiera”

Finalmente, el momento de exhibir su encanto con lo que está gestándose con la hinchada. Es que la fanaticada de Universidad de Chile ha llenado el Estadio Nacional en cada oportunidad que ha podido. A su vez, han sido “locales” en la mayoría de los encuentros en calidad de visita.

“La satisfacción y alegría está: 45 mil personas por partido. Eso no lo hace cualquiera. Hay mucha ilusión y de eso no hay ninguna duda. No hay nadie que no esté ilusionado con seguir logrando cosas. Falta una rueda completa y hay que jugarla. El club lo sabe, el hincha lo tiene asumido”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será contra Municipal Puente Alto por Copa Chile. Se jugará el lunes 17 de junio, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional.