Universidad de Chile ya ultima detalles para lo que será su compromiso dentro del Campeonato Nacional, en donde los dirigidos por Gustavo Álvarez deberán recibir a la Unión Española en el Estadio Nacional una nueva fecha del torneo.

En esta jornada, el delantero de los ‘Azules’ Ignacio Vásquez conversó con los medios de comunicación en la sala de conferencia del Centro Deportivo Azul y se refirió a lo que ha sido su impacto dentro del equipo en este semestre, en donde ha brillado como un interesante extremo.

“Con el tema del cambio de posición creo que empecé jugando de 10 o más al medio, después tuve un proceso en la sub 17 de la selección donde me fui acomodando más a la izquierda y ahí me fui adaptando. He mejorado en esa posición, pero es importante para mí manejar varias posiciones”, partió señalando Vásquez.

Ante su gran momento, el joven jugador azul agradece a la gran ayuda que le ha dado tanto Gustavo Álvarez como sus compañeros dentro del equipo, los que son importantes para que se pueda desenvolver con más tranquilidad.

“El profe desde el principio me dio la confianza para hacer lo que me gusta, ir hacia adelante, encarar, eso nunca me lo quitó y eso para mí fue muy importante, tengo el respaldo también de mis compañeros que me dicen que vaya y encare y tenga esa personalidad que demuestro”, explicó.

A pesar de su gran aparación, el delantero azul no se vuelve loco y se mantiene muy tranquilo por lo que es su presente, en la que es consciente que aún tiene mucho más que entregar y que mejorar también, lo que le permitirá seguir creciendo como jugador.

Vásquez vive un gran presente en la U | Foto: Photosport

“Yo soy muy autocrítico, todavía me faltan muchas cosas por mejorar, si bien en el partido pasado me tocó anotar un gol, creo que tengo que mejorar muchas cosas, aprender a jugar mejor de espalda, eso me lo va ir dando los partidos y los entrenamientos”.

“Yo trato de aportar mi granito de arena al equipo siempre, mi característica es jugar al uno contra uno, encarar, esa es mi fortaleza, pero como dije, aún faltan cosas por mejorar, no me puedo quedar solo con eso, tengo que aprender y eso me tratan de ayudar y mis compañeros me dicen. Estoy tranquilo, con ganas de seguir mejorando y eso me va ayudar a seguir creciendo”, apunta.

Finalmente, Vásquez comentó lo que fue su gran sueño de marcar en el duelo ante Cobreloa, siendo este su primer gol oficial en el torneo y además, narró lo que ha sido su conversación con su familia sobre lo que es su auspicioso presente y futuro en el club.

“Siempre lo he dicho, jugar en el Nacional con estadio lleno nunca me lo espere hacerlo tan chico y menos anotar un gol, pero converso siempre con mi familia y les pido a ellos tranquilidad siempre y ellos me la dan a mí, que es importante, no por hacer un gol o jugar un partido bien, ya hice lo que tenía que hacer, tengo muchas cosas por mejorar. Vamos paso a paso, seguir con los pies en la tierra y mejorar”, finalizó.