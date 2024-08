Marcelo Díaz no esconde su eterno amor por Universidad de Chile. En la previa del Superclásico ante Colo Colo, el capitán azul fue consultado por el tatuaje que lleva en el pecho y no titubeó en responder.

En conferencia de prensa, el experimentado volante recibió peculiares preguntas. ¿Qué hace diferente a este club de los demás? ¿Por qué decidió tatuarse el tucúquere que representa a la institución? Simple: ve la vida en azul.

“Para mí, por lo menos, la U es mi vida. Lo he dicho muchísimas veces. Soy azul de corazón desde que era chico, gracias a mi viejo que me inculcó ser de la U, cuando en ese momento la U no ganaba nada”, comenzó señalando.

En dicha línea, continuó describiendo lo que siente por el cuadro de sus amores. “La U es sentimiento, es pasión, es alegría, es tristeza. Es, para mí, un todo. Yo vivo y me desvivo por este club. Amo estar acá, disfruto día a día”, agregó.

“Y si tengo que entregar la vida por la U, lo voy a hacer sin ningún problema, porque así lo siento. Lo llevo tatuado en el pecho porque es mi sentir”, complementó el ídolo azul.

El recado de Marcelo Díaz

A su vez, Carepato Díaz también respondió a una pregunta sobre el frustrado arribo de Jonathan Villagra. A pesar de estar identificado con Universidad de Chile, el novel zaguero jugará en el archirrival.

“Se ha perdido mucho el sentido de pertenencia, y es que la sociedad cambió mucho, los niños viven en encerrados en un PC y no juegan en la calle, lo que llama muchísimo la atención”, indicó.

“Es el caso de los jugadores, que lo único que quieren si no está bien asesorados es comprarse un auto caro sin tener dinero, es irse lo rápido posible a conseguir dinero y ni siquiera tienes calzoncillos o calcetas para vestirte. El asesoramiento muchas veces es equivocado, en algunos casos”, lanzó.