El ex delantero de los azules se mete en la conversación sobre la hipotética llegada de Charles Aránguiz a Universidad de Chile.

Universidad de Chile ha intensificado las negociaciones con Charles Aránguiz, uno de los jugadores íconos de la U campeona de Copa Sudamericana y que estaría a solo detalles de volver a vestirse la camiseta con la U en el pecho.

Uno que no se quiso quedar afuera de la conversación es Diego Rivarola, ex delantero de los azules quien en ESPN Chile aportó sabrosos detalles con información desde adentro del elenco que dirige Gustavo Álvarez.

“Yo siento que la llegada de Charles es muy importante para la U, claramente, pero no le va alcanzar solo con eso”, abrió los fuegos advirtiendo que el ex Bayer Leverkusen no será la solución a todos los problemas que hoy muestra el conjunto azul en la cancha.

Aránguiz está a detalles de volver a Universidad de Chile. | Foto: Photosport

En esa línea, el ex goleador universitario sí cree que Gustavo Álvarez y sus dirigidos “Puede mejorar, pero yo siento que no. Ojalá que sí porque un jugador como él refuerza el mediocampo”, sumó.

“Para complementar con información que yo tengo, la gente de la U está muy confiada y con mucha certeza porque hay una decisión propia de el jugador de querer venirse sí o sí, no quiere estar más allá. En base a esa situación, Universidad de Chile tiene esa certeza y la dirigencia de Internacional tiene esa opinión”, reveló en el cierre.

¿Tendrá Charles Aránguiz su segundo paso por Universidad de Chile? Se viven días claves y todo indica que sí, pero a la luz de cómo ha sido el Mercado de Pases para los equipos grandes, nunca se puede dar nada por seguro.

Audax Italiano vs. U de Chile, día y hora

Universidad de Chile visitará a Audax Italiano en el Estadio La Portada de La Serena este domingo 28 de julio a las 5:30 de la tarde de Chile continental, duelo válido por la Fecha 17 del Campeonato Nacional 2024.