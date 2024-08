Universidad de Chile carece de peligro en ofensiva mientras Joaquín Larrivey arrasa en Primera B. El delantero argentino volvió a convertir para Magallanes y llegó a la cima de la tabla de goleadores.

Y es que mientras los azules pierden la paciencia con Luciano Pons, su compatriota brilla en el torneo de ascenso. Esta vez, le anotó a Santiago Wanderers y alcanzó su tanto número 14 en la competencia.

Tras un notable centro, Larrivey conectó de cabeza y le entregó el 1-0 transitorio a su equipo. Le bastó un minuto del segundo tiempo para volver a celebrar un tanto en la categoría.

Ello lo ubica en el primer lugar junto a Lionel Altamirano, que actualmente defiende los colores del líder, Deportes La Serena. Sin duda, una lucha que se extenderá hasta el final de la competencia.

¿Lo extrañan en Universidad de Chile? Seguramente: suma la misma cantidad de goles que la dupla de Cristian Palacios y Leandro Fernández. Los azules acumulan ocho y seis goles en el año, respectivamente.

Joaquín Larrivey dejó Universidad de Chile en diciembre de 2021.

Pudo volver a Universidad de Chile

Cabe destacar que Joaquín Larrivey reveló que pudo volver a los azules tras su salida. De hecho, aseguró que no fue hace mucho tiempo, aunque no quiso entregar mayores detalles.

En junio de 2024, indicó: “Hubo acercamientos, pero no se dio. Estoy diciendo algo que no sabe nadie. Por cosas del fútbol no se terminó dando. Te estoy hablando de no hace mucho. Quedó en nada en ese momento”.

“No es que me quieran hacer un homenaje, me llaman porque mi presente sigue siendo muy bueno. Que me llamen es motivo de orgullo, pero en el fútbol nunca te regalan nada”, agregó en aquella ocasión.

¿Cuántos goles convirtió por la U? En dos años, anotó 43 tantos por la escuadra universitaria. Emigró en diciembre de 2021 y dejó un vacío que, de momento, no ha sido llenado.