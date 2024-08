Tiago Nunes tuvo un fuerte cruce con Tomás Asta-Buruaga tras el penal fallado por Fernando Zampedri en el partido que finalizó sin goles entre Universidad Católica y Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

El entrenador fue consultado por la situación ocurrida con el defensor y confesó que buscó que le sacaran una segunda tarjeta: “Nada, no ocurrió nada. Hubo una discusión, intenté provocar una segunda amarilla de él, porque estaba cerca ahí, estaba bastante eufórico por el hecho de que el portero de su equipo había tapado el penal”.

Además, mencionó que ya limaron asperezas: “Me parece muy normal. Ahora acabamos de abrazarnos acá en la salida, le comenté que era una pena no encontrarlo a él en Católica, porque salió hace poco tiempo de Católica, porque es un gran jugador, un gran muchacho, sé que es un gran profesional”.

También dejó claro que no hubo ninguna pelea en el túnel: “Después no hubo nada. Yo pasé recto, cómo voy a pelear con jugadores, tengo casi 50 años, me matan. Olvídate, nada de eso, una situación normal dentro del partido”.

Tiago Nunes vuelve a comentar sus declaraciones de la semana

Tiago Nunes también se refirió a sus declaraciones en la semana: “Hay dos tipos de personas que evalúan lo que yo hablé, las personas que escucharon toda la conferencia y las personas que escuchan una parte. No estoy aquí para convencer a nadie, estoy aquí para debatir ideas y conceptos, si alguien quiere debatir conceptos e ideas estoy 100 por ciento disponible. Ahora hablar de polémicas, farándula, ese tipo de cosas no es para mí, es para otro tipo de canal que busca likes y repercusión”.

También se refirió al gol anulado a Rodrigo González donde si actuó el VAR y a la jugada del penal donde no hubo chequeo: “Si el balón toca la mano del muchacho de Everton y el tipo mete el gol, evidentemente hay una regla que nos ampara para que el gol sea anulado. Después el tema del penal, si al árbitro no revisó en el VAR es porque evidentemente fue penal, no había por qué revisar, se estaba comunicando con la gente de arriba, me imagino yo. Yo nunca fui arbitro”.

Luego volvió al tema de los árbitros respecto a lo que habló en la semana: “El arbitraje acá es muy bueno, lo único hablé durante la semana fue el criterio de evaluación, solo el criterio ¿Por qué la comisión de arbitraje salió a exponer a árbitros que trabajaron en el partido contra Ñublense y no sale a exponer otros árbitros?”.

“Para mí es mejor que no se exponga nada, para mí los árbitros son muy buenos. Un montón de árbitros FIFA que permiten que el partido ande, hay bastante choque, roce, que el hincha le gusta ver. Me quedo simplemente con la sensación que mi equipo ha jugado bien, ha generado bastantes situaciones. El portero rival fue electo el mejor jugador de la cancha”, añadió.