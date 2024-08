Universidad de Chile hizo valer su localía y no tuvo problemas para despachar a Cobreloa por un claro y contundente 4-0, donde el partido se abrió en los primeros minutos con un golazo de Ignacio Vásquez para los azules.

Uno que analizó lo sucedido en la cancha fue Marcelo Díaz, quien conversó con TNT Sports una vez finalizado el compromiso: “Hoy jugamos bastante bien de principio a fin, fuimos un equipo muy maduro, muy serio. Al final se vio reflejado en el marcador y afortunadamente resultó en el día de hoy”, dijo.

Vásquez puso el 1-0 de la U sobre Cobreloa. | Foto: Photosport

Consultado sobre cómo es volver a jugar con Charles Aránguiz a su lado, el capitán de Universidad de Chile no dudó ni medio segundo en dedicarle un queque entero al ex jugador del Bayer Leverkusen e Internacional de Porto Alegre.

“Nos conocemos perfectamente, lo he dicho muchas veces. Es un placer jugar con él, que me toque la pelota porque tenemos una conexión y un entendimiento el uno con el otro que muy pocas veces se da. Me alegro que haya vuelto”, dijo.

En el cierre, y consultado por un pequeño reto que le hizo a Ignacio Vásquez, Díaz reveló el consejo que le dio al joven jugador azul: “No lo reto, yo lo aconsejo mucho, que tiene que tocar antes la pelota, que tiene que jugar con la cabeza en alto para tomar mejores decisiones. Hay que llevarlo bien, tiene muchas condiciones y el gol el sirvió mucho, pero tiene que saber que todavía estamos en crecimiento”, remató.

Universidad de Chile en la tabla

Universidad de Chile es el único puntero del Campeonato Nacional 2024 con 43 unidades, siete más que Colo Colo que tiene dos partidos menos y 8 más que Universidad Católica que recibe en esta fecha a Huachipato.