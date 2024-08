Sorpresa generó la ausencia de jugadores de Universidad de Chile en La Roja. A pesar de que el cuadro azul marcha en la cima del torneo, Ricardo Gareca no consideró a ninguna figura para enfrentar a Argentina y Bolivia.

¿Quiénes pudieron estar? En BOLAVIP CHILE abrimos el debate con seis futbolistas azules que pudieron ser considerados. No necesariamente para ser estelares en Eliminatorias, pero sí para entrar en la convocatoria.

El número uno: Gabriel Castellón. El portero no recibió el llamado y ello genera curiosidad. A pesar de que Brayan Cortés y Gabriel Arias son habituales, llama la atención que Ricardo Gareca haya preferido nominar a Lawrence Vigouroux.

Este último solo suma dos partidos en la temporada por el Swansea y posee la misma edad (30) que el arquero de Universidad de Chile, que ha jugado 21 partidos en la liga nacional.

En segundo lugar, el patrón de la defensa azul: Matías Zaldivia. Es uno de los mejores jugadores del torneo local y, si no el mejor, de los zagueros más destacados del certamen chileno.

Sin embargo, la competencia es ardua en dicho puesto. Se quedó fuera ante Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic y Matías Catalán. Todos militan en el extranjero, un plus innegable para representar un país.

Gabriel Castellón quedó fuera de la nómina de La Roja. Es figura en Universidad de Chile.

¿Faltó azul en La Roja?

La tercera opción: Fabián Hormazábal. Uno de los jugadores más utilizados por Gustavo Álvarez en lo que va de torneo. Solo se perdió dos compromisos (por lesión) en lo que va de temporada.

Aparentemente, el mismo caso de Matías Zaldivia: su competencia tiene mayor bagaje internacional. En dicho puesto, Ricardo Gareca nominó a Mauricio Isla, Felipe Loyola y el comodín de Matías Catalán.

Por la otra banda de los azules, asoma el nombre que, quizás, más se extraña en la nómina. ¿Quién? Marcelo Morales. Sin duda alguna, de las mayores figuras de Universidad de Chile.

Marcelo Morales tendrá que seguir enfocado en Universidad de Chile.

Quedó fuera por Gabriel Suazo, Thomas Galdames y Eugenio Mena. ¿Este último tiene mayor nivel que la figura de los azules? Ricardo Gareca aseguró que el llamado al zurdo de la UC obedeció a su experiencia. De recambio, nada.

Ya pasaron por La Roja

Finalmente, dos nombres que postulan a representar al país nuevamente: Charles Aránguiz y Maximiliano Guerrero.

El volante de 35 años no ha sido convocado bajo la estadía de Ricardo Gareca y pareciera que no volverá a jugar por La Roja. En su puesto hay un recambio generacional y no figura entre los deseados por el entrenador.

Charles Aránguiz no fue considerado por Ricardo Gareca durante todo su proceso.

¿Quién juega en su puesto actualmente? Fueron nominados Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Williams Alarcón, Erick Pulgar, Vicente Pizarro y Claudio Baeza. Al parecer, Ricardo Gareca quiere dinámica: el más experimentado tiene 30 años.

Por su parte, Maximiliano Guerrero quedó fuera ante la gran cantidad de jugadores en ofensiva. Ya debutó por Chile en un proceso clasificatorio: en el recordado 0-0 ante Paraguay en 2023.

A pesar de su gran nivel en Universidad de Chile, su presencia se ve mermada por la presencia de nombres como Darío Osorio, Bruno Barticciotto y Jean Meneses. Todos ellos figuran en ligas de mayor renombre que la nacional.