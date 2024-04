Matías Sepúlveda no quiere devolver la camiseta de titular en la Universidad de Chile: "Siempre he..."

Universidad de Chile hoy en día goza de un espectacular inicio de temporada 2024, en el que los ‘Azules’ se mantienen como invictos del torneo y como sólidos lideres de la competición, dejando gratas sensaciones por lo que ha sido su nivel futbolístico.

En esta jornada, el volante Matías Sepúlveda habló con los medios de comunicación en el Centro Deportivo Azul y se refirió a lo que fue su titularidad en la Universidad de Chile ante Huachipato, en la que aprovechó de muy buena forma.

“Yo sabía que cuando llegue acá a la U la competencia iba a ser fuerte, obviamente sana, hay buenos jugadores en el medio, fui de menos a más, el profe habló conmigo, cada semana se hace más fácil el tema de lo que nos pide, el funcionamiento, lo táctico y lo físico”, partió señalando Sepúlveda.

Manteniéndose en aquello, el ‘Tucu’ habló de lo que fueron los partidos en la que no le tocó tener protagonismo o no ser convocado, en donde declaró que se preparó siempre al 100% para aprovechar cuando se le de la oportunidad en el equipo.

Sepúlveda fue titular en el triunfo ante Huachipato | Foto: Photosport

“Hubo una semana en la que no me tocó estar, pero obviamente yo me seguí preparando acá, por fuera, con mi preparador físico, siempre he estado preparado para cuando me toque”, declaró.

Finalmente, Sepúlveda habló de lo que fue su actuación ante Huachipato, en la que indició que se sintió muy cómodo y respaldado por sus compañeros, sacando cuentas alegres tras sumar un valioso triunfo en el sur de Chile.

“Ahora me tocó y me sentí super bien, super cómodo con el equipo y se dio un muy buen partido y nos quedamos con los tres puntos que fue lo importante”, concluyó.