El aburrido empate entre Universidad de Chile y Colo Colo no fue el único saldo que dejó el Superclásico 196 disputado en el Estadio Nacional, sino que también el regreso en gloria y majestad de Charles Aránguiz.

El Príncipe se volvió a calzar la camiseta de la U y lo hizo en el segundo tiempo ante los albos, donde pese a algunas imprecisiones dejó un buen sabor de boca a Gustavo Álvarez y a los hinchas azules.

Ahora, una de las grandes dudas que tendrá el estratega de los azules es si Aránguiz va de titular ante O’Higgins y, en caso de darse, quién sale para hacerle lugar al ex jugador del Bayer Leverkusen e Internacional de Porto Alegre.

¿Sale Sepúlveda? | Foto: Photosport

Este debate fue respondido por Juvenal Olmos en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde dijo que “El tema es por quién va a entrar, el Tucu le da tiro libre, remate de media distancia… alguno de los dos volantes tendrá que salir”, dijo.

En esa línea, el ex entrenador de la Selección Chilena no cree que Álvarez vaya a cambiar el esquema y sí o sí tendrá que salir uno: “No creo que va a cambiar el esquema, o va salir Sepúlveda o Poblete”, dijo.

¿El apuntado? Ante las opiniones del panel de que Israel Poblete corre toda la cancha y es más inamovible que Sepúlveda, Olmos concordó asintiendo la cabeza y apuntando a Sepúlveda como el llamado a dejarle su lugar a Aránguiz.

O’Higgins vs. Universidad de Chile, día y hora

Universidad de Chile visitará a O’Higgins de Rancagua en el Estadio El Teniente este sábado 17 de agosto a las 5:30 de la tarde, duelo válido por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2024.