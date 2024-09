Este domingo el arquero Gabriel Castellón entró en la historia grande de Universidad de Chile al superar a Sergio Vargas y Johnny Herrera como el portero que más minutos ha mantenido el arco azul invicto.

Una vez finalizado el encuentro entre la U y Palestino, el golero se tomó el récord con tranquilidad, asegurando que “Me enorgullece, pero no lo hago solo. Mis defensas y mediocampistas cumplen su función y que me lleguen lo menos posible. Ojalá seguir en la misma racha”, indicó.

BOLAVIP conversa con uno de los formadores de Castellón, el ex U Eduardo Furniel, quién no escondió su felicidad por lo logrado por su pupilo.

“Me alegro mucho por el Flaco, sé que a nadie le gusta perder una marca pero los récords están para quebrarlos”, indicó.

El Loco saca pecho por el actual arquero de Universidad de Chile, indicando que “es un pupilo con el que trabajé muchos años, entonces estoy feliz por él, es un alumno de uno, la alegría es mucha”.

Eduardo Furniel feliz con el récord de Gabriel Castellón.

El récord de Gabriel Castellón con dedicatoria

Para el final, Eduardo Furniel no se olvida de los detractores de su privilegiado alumno.

“Esto es para los que lo criticaron, la gente que está en la tele, que decían que no servía para la U, siempre hablan cosas malas que no corresponde hablar”, cerró.