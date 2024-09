Bianneider Tamayo se rinde ante la bienvenida de los hinchas de Universidad de Chile: "Me enamoré"

Bianneider Tamayo fue oficializado como refuerzo de Universidad de Chile. El defensa venezolano firmó contrato con el cuadro azul y fue presentado ante los hinchas a través de redes sociales.

En dicha oficialización, el zaguero de 19 años expresó las primeras declaraciones tras su arribo a la institución. Agradeció la cálida bienvenida de los fanáticos del club.

Y es que quedó flechado por el recibimiento. Ya sintió el primer aliento de los seguidores que lo recibirán fin de semana a fin de semana en el Estadio Nacional. Quedó impresionado.

“Defenderé y amaré estos colores hasta el día que me toque irme o si me tengo que quedar, pero acá siempre tendrán a Tamayo que va a entregar todo por el todo por esta camiseta”, detalló a las redes del club.

“Me gusta la U, me encanta el calor de la gente, puede que más adelante sienta un poco más, tal vez tenga que jugar, tenga que entrar al estadio, pero sí, me encanta la U, me enamoré de la U”, agregó.

Bianneider Tamayo fue oficializado en Universidad de Chile. Fue inscrito como juvenil: tiene tan solo 19 años.

Su recibimiento

En dicha línea, el venezolano confesó cómo fue recibido en el camarín azul. Para su fortuna, cayó en buenas manos: los líderes del plantel de Gustavo Álvarez le entregaron la bienvenida.

“Mi primer acercamiento como tal fue con Tito Formiliano y ya después me junté con: Leandro, el ‘Chorri’, Charles (Aránguiz) y Chelo Díaz que son los capitanes y bueno me acogieron muy bien con un recibimiento increíble”, destacó.

¿Cómo se describe? Finalizó indicando: “Me caracteriza la confianza que tengo en mi y que siempre trato de jugar con personalidad, mostrar mi carácter dentro de la cancha, ser aguerrido e ir a cada pelota como si fuera la última”.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de los azules será contra Huachipato. Se jugará este martes 24 de septiembre, desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.