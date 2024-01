Universidad de Chile y la UC disputarán el primer clásico del 2024 este sábado. En el estadio Sánchez Rumoroso se verán las caras los elencos de Gustavo Álvarez y Nico Núñez.

Partido que siempre son especiales y que ya cuenta con un condimento aparte. Esto porque en plena conferencia de prensa, Fernando Zampedri desató su furia con la prensa por la poca atención que se le dio a Católica.

“No sé qué pasa, pero me pone incómodo la situación. Solamente dos preguntas para nosotros. Me parece una falta de respeto hacernos perder el tiempo de esa forma”, contestó el goleador al ser consultado por Bolavip Chile. En la conferencia previa al duelo en total fueron 11 preguntas para la U y solo cuatro para la UC.

La respuesta de Diego Rivarola

Reacción que llamó la atención en especial de Diego Rivarola. El histórico jugador del Romántico Viajero salió al cruce de Zampedri y puso las cosas en su lugar.

“Lleva varios años en Chile. Me extraña (su reacción). Es una situación normal”, lanzó de entrada en ESPN. Luego profundizó en sus dichos: “Colo Colo y la U siempre le han llamado la atención a todo el mundo. Ha sido siempre así”.

Ante esto Marcelo Barticciotto reaccionó y pidió respeto por el cuadro de San Carlos. A lo que de inmediato respondió Rivarola sin tapujos.

“Yo no digo que la UC no sea grande. La U y Colo Colo captan más la atención de la prensa. Acá el culpable es el organizador”, replicó. Pero antes del cierre dejó abierta la interrogante sobre la actitud de Zampedri. “¿Y si el partido era entre la Católica y Santiago Morning?”, cerró.

Cabe consignar que el clásico entre Universidad de Chile y la UC se jugará este sábado a las 20:00 horas y será transmitido por TNT Sports. Además puedes seguir todos los detalles en la cobertura de Bolavip Chile.