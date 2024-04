En los últimos días, Universidad de Chile no ha recibido buenas noticias de cara a su próximo partido ante Huachipato por la fecha 10 del Campeonato Nacional de Primera División.

A las suspensiones confirmadas de dos jugadores titulares como lo son Franco Ezequiel Calderón e Israel Poblete, se suma que ya van dos fechas donde los azules no han podido ganar y solo han logrado dos empates.

Sin embargo, no todo es tan nefasto en informaciones que llegan al Centro Deportivo Azul y la última al menos, tiene algo de positivo, pero no pensando en el partido que viene ante los acereros, si no el que prosigue, frente a Deportes Iquique.

¿Cuál es la buena noticia que recibió la U?

La última noticia vino de parte de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, quienes notificaron sobre la expulsión del delantero Steffan Pino, quien precisamente vio la roja el domingo pasado ante los siderúrgicos, tras un codazo al central Benjamín Gazzolo.

Pues bien, el mencionado organismo le dio dos fechas de suspensión al atacante iquiqueño quien no estará frente a Palestino este finde semana ni tampoco ante la U en duelo por la fecha 11 del certamen.

Además, vale la pena mencionar que los Dragones Celestes pierden a un elemento bastante importante, ya que a la fecha es el goleador del torneo con siete conquistas, por lo cual en la U se frotan las manos.

Momento en que el juez Diego Flores expulsa a Steffan Pino (Photosport)

¿Cuándo es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Por la décima fecha del Campeonato Nacional de Primera División, Universidad de Chile visitará a Huachipato, actual campeón, en el Estadio CAP Acero. El duelo, se jugará el domingo 28 de abril a las 15 horas.