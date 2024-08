El Superclásico del fútbol chileno se toma la cartelera de la Fecha 19 del Campeonato Nacional 2024 y Universidad de Chile tendrá que recibir a Colo Colo en el duelo que más encendido del balompié chileno.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez llega después de una agónica victoria ante Deportes Copiapó, mientras que los de Jorge Almirón no vieron acción tras la suspensión de su encuentro ante Huachipato por el sistema frontal que afectó a la zona centro sur.

El duelo mayor del fútbol chileno se tomó las pantallas de ESPN Chile y Patricio Yáñez avizora lo que pueda ocurrir en el Estadio Nacional: “Colo Colo no va a mirar en menos el partido con la U, va a enfrentar los dos partidos de la misma forma”, dijo.

La U buscará extender los abrazos ante Colo Colo. | Foto: Photosport

Sobre los universitarios, Patricio Nazario dejó tremenda advertencia al equipo de Gustavo Álvarez: “Los peores partidos de la U han sido de local, la falta de funcionamiento, de tener un rendimiento y de asegurar los partidos los ha tenido en condición de local”, sumó.

“Se ha llegado a decir que los jugadores no soportan la presión de local, no sé si es un tema de público, es de no saber resolver lo que te plantea el rival. Ojo con ese antecedente”, complementó en el cierre el histórico ex jugador tanto de albos como azules.

La mesa está servida y el sábado promete ser un día lleno de fútbol, en donde los albos buscarán vengarse de la caída en el primer semestre y la U de volver a ganar un Superclásico en condición de local después de 11 años.

Universidad de Chile y Colo Colo en la tabla

Universidad de Chile es el puntero del fútbol chileno con 36 unidades, mientras que Colo Colo está un poco más abajo con 32 puntos. Eso sí, el Cacique todavía tiene pendiente su duelo ante Huachipato.