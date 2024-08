En la U no se dan por vencidos con Jonathan Villagra y podrían hacer un último intento para quedarse con el jugador.

Reportan el último intento de Universidad de Chile para dejar a Colo Colo sin Jonathan Villagra: "No vaya a ser que..."

Jonathan Villagra se ha transformado en uno de los protagonistas del Mercado de Pases en los últimos días, toda vez que sonó con fuerza para llegar a Universidad de Chile, pero ahora los trascendidos lo ponen más cerca de Colo Colo.

Si bien en el Estadio Monumental aseguran que está al caer el cuarto refuerzo del Mercado de Pases, Cristián Caamaño aseguró en Deportes en Agricultura que a la U le queda la última bala para tratar de fichar al jugador de Unión Española.

La U se podría meter por los palos con Villagra. | Foto: Photosport

“Solo pongo un asterisco, porque creo que mañana la reunión de Colo Colo puede ser tarde. El jugador tenía finalmente un acuerdo con la U, en todo sentido y la U con la Unión, y a última hora se metió el representante y llegó a un acuerdo con Colo Colo”, reveló.

En esa línea, complementa diciendo que “Ojo, lo que digo es que como el libro de pases cierra mañana, no vaya a ser que se meta la U y mejore la oferta a la espera del directorio de Colo Colo. En la U dicen que es un jugador poco confiable, porque ya había dado el sí y cuando tenía que firmar apareció repentinamente la oferta, lo que no descarta que la U no mejore las condiciones”, añadió.

Sobre las chances de Villagra de jugar, Caamaño habla fuerte y claro: “Yo creo que en la U termina siendo titular y tiene muchas más chances de jugar, más que en Colo Colo. Allá puede aprovechar la lesión de Saldivia, aunque no habrá torneo, solo Copa Chile. Cuando se recupere Saldivia, no tendrá muchas chances”, cerró.

El presente de Jonathan Villagra

Jonathan Villagra no juega desde mayo por Unión Española, cuando fue ‘cortado’ por su situación contractual con los hispanos. Ahora, tiene la inmejorable chance de llegar a uno de los dos equipos más grandes del fútbol chileno.