Catalina Usme no para de obtener grandiosos resultados en su carrera deportiva, tanto con la Selección Colombia como con América de Cali. Tras ser gran protagonista de la Copa América Femenina con la Tricolor, se encuentra en Ecuador disputando la Copa Libertadores.

No solo yendo a disputarla, sino que América de Cali no descarta dar el golpe y ganar el título, pues no es para menos el sueño luego de la gran fase de grupos que han hecho, siendo líderes con seis puntos, invicto y clasificado a cuartos de final. Su último juego fue todo un trámite.

América, en la segunda fecha de la fase de grupos, enfrentó al Deportivo Lara de Venezuela, y lo vapuleó 8-0 en la cancha del Aucas en Quito. Mariana Muñoz se fue de doblete y Mariana Zamorano, Catalina Usme, Leury Basanta, Heidy Mosquera, Karen Castellanos e Ingrid Vidal, colocaron el abultado marcador final.

El dato para resaltar de esta victoria de América es que Catalina Usme se convirtió en la goleadora histórica de la Copa Libertadores Femenina, llegó a los 30 goles marcados en este torneo. Fueron 19 goles con Formas Íntimas, 4 con Santa Fe y 7 con 'La Mechita'.