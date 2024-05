América sufriría una baja sensible en la delantera: gigante chileno lo quiere

A su vez, en lo que tiene que ver con salidas, se confirmó la salida del canterano Luis Sánchez. Un gran talento en la ofensiva que las lesiones no le han podido brillar. El jugador sale del América de Cali y espera poder ubicarse en otro club en Colombia. Junto a él, ‘Polilla’ Da Silva confirmó que Jhon García y Esneyder Mena también están en la puerta de salida.

Se trata de Rodrigo Holgado, un experimentado delantero argentino que parece convence a ‘Polilla’ Da Silva y sería clave en su proceso deportivo. Eso sí, el rendimiento no ha sido el mejor, pero tiene la confianza del cuerpo técnico y la hinchada le podría dar una segunda oportunidad en el frente de ataque.

No es un secreto que ‘Polilla’ Da Silva tiene que salir al mercado de pases y buscar los mejores elementos para pelear por el título. Hay varios nombres que saldrían, pero hay uno que dejaría la institución por oferta en el exterior, lo que se sale de los planes y mete presión para tratar de dejarlo en la nómina o buscar alternativas en la ventana de transferencias.

