Antes de iniciar la primera parte, Miguel Ángel Borja buscó al técnico de Belgrano, Juan Cruz Real . Este encuentro dejó un abrazo para la historia. Con el estratega argentino pudo coincidir en el Junior de Barranquilla hace unos años. Más allá de que los resultados no se dieron en Colombia, jugador y entrenador parece que dejaron una buena amistad de por medio.

“Es importante para cualquier equipo que el delantero que decida poner responda con goles. Hoy, paradójicamente, Borja no metió y para mí hizo un grandísimo partido, desde el esfuerzo y apoyando en un montón de ataques para que River siga atacando”, indicó el DT de River Plate.

Y es que Miguel Ángel Borja jugó un verdadero partidazo más allá de que no pudo anotar frente a Belgrano . Aportó mucho más desde lo colectivo y fue casi imparable para la defensa del ‘Pirata’. El técnico Martín Demichelis sigue aumentando la confianza en ‘El Colibrí’, no anduvo con vueltas y elogió la gran actuación del cordobés tras el triunfo en el estadio Más Monumental. Por otra parte, llama la atención el curioso abrazo entre Juan Cruz Real y Borja.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.