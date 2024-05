“Como eran afirmaciones de hinchas y no de analistas imparciales, convencieron a sus oyentes y televidentes de que sus sueños eran realidad y todos lo creyeron. No hay duda de que la nómina actual de Millonarios es mala y de que su fugaz paso por la Copa Libertadores fue vergonzosa y le hizo daño internacional al fútbol de Colombia”, dice la ñapa de ‘Secretos CM&’, en el Canal 1.

“Comentaristas deportivos, hinchas de Millonarios, que terminaron provocándole un gran daño a su equipo, diciendo que tenía lo que no tenía, ¡ni una sola victoria, de cinco opciones que disputaron!”

