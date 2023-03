América de Cali hizo varias incorporaciones para el año 2023, en donde gran parte de los futbolistas que llegaron han mostrado un buen rendimiento en lo que va de la Liga Colombiana, lo que ha sorprendido a muchos hinchas que pedían refuerzos de renombre, pero que se encuentran satisfechos con los futbolistas que se encuentran pasando un gran nivel.

Uno de los fichajes que está teniendo un buen campeonato en los 'Diablos Rojos', es el defensor Brayan Córdoba, el cual llegó generando muchos interrogantes, ya que no había tenido el desempeño deseado en Once Caldas y Atlético Nacional, pero ahora con el 'escarlata' se ha destacado, mostrándose como una de las fichas importantes en la zona defensiva, tanto que el club adquirió el 50% de los derechos deportivos.

Córdoba habló en una entrevista para el programa 'Super Combo del Deporte' de la emisora RCN Radio de Cali, allí se refirió a lo que ha sido su relación con la hinchada americana, de la que destacó lo bien que lo ha tratado: "Por el momento me ha respaldado más la hinchada de América de Cali, pero no he pasado por un momento difícil. Hasta el momento me he sentido bien con la hinchada que me ha acogido muy bien".

El jugador la comparó con lo que vivió con la fanaticada de Nacional, de la que indicó: "Es difícil, creo que fue justo porque no estaba en buen nivel en Nacional. No jugaba seguido y ellos estaban en todo su derecho y tenían hasta la razón quizá. En los 3 equipos que he estado se va a sentir la presión, pero eso depende de los momentos. Si uno está en buen nivel no se va a notar tanto".