América de Cali fue uno de los equipos que decepcionó en la Liga Colombiana I-2024, debido a que quedó eliminado de manera prematura, hecho que tiene muy molestos a los hinchas, los cuales han pedido la salida del entrenador César Farías, pero también de varios futbolistas que no mostraron un buen rendimiento en el torneo.

Uno de los jugadores que tuvo un bajón importante en su nivel, fue el referente y capitán, Gustavo Adrián Ramos, delantero que es ídolo de la institución, pero al que lastimosamente no le salieron las cosas bien, tanto que lleva más de ocho partidos sin anotar, estando a la espera de poder llegar al gol 100 con la camiseta del ‘escarlata’.

Adrián Ramos seguirá en el América de Cali

Ante el flojo rendimiento que ha mostrado, muchas dudas se generaron con lo que podría ser el futuro de Adrián Ramos, ya que desde el entorno de club se habló de una posible decisión del delantero de no jugar más y retirarse del fútbol de manera definitiva, lo que sin duda prendió las alarmas de los hinchas, que esperan que el capitán retome su nivel en el segundo semestre.

Sobre el tema, Ramos habló en las últimas horas en una entrevista con la emisora Antena 2 de Cali, allí lamentó la eliminación del América de los cuadrangulares, se refirió al flojo nivel que ha mostrado, pero aseguró que seguirá jugando para el próximo campeonato y estará hasta el momento en el que la dirigencia desee contar con él.

Adrián Ramos de América de Cali, festeja ante Atlético Nacional por la fecha 2 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

“Me preparo para seguir, en el momento que vea que no puedo, tomaré la decisión. Hay que ser honesto contigo y mirar si se puede estar y si no se puede dar más, se toma una decisión. Estoy tranquilo. Desafortunadamente, no ha sido el mejor torneo, ha sido complejo, pero hace parte del fútbol. No pretendo tirar la toalla, me siento con fuerza y en el momento en el que el club decidan que ya no pueda ser parte del proyecto, si me tengo que hacer a un lado, lo hago. Mientras el club quiera contar conmigo y tenga la fuerza para aguantar, lo voy a hacer”, dijo Ramos.

Los números de Adrián Ramos en el semestre

El delantero, al que se le cumple el contrato con el club en el mes de diciembre del 2024, no tuvo un buen rendimiento, en medio de algunas dificultades por las lesiones, pero en los momentos que pudo jugar, no pudo brillar y anotar goles como acostumbró a la afición en los pasados campeonatos, en donde fue uno de los jugadores más destacados del equipo.

En la Liga Colombiana I-2024, Adrián lleva 10 partidos disputados, 7 de ellos empezando como titular y los otros 3 ingresando desde el banco de suplentes, para sumar un total de 521 minutos jugados, en los que solamente pudo anotar un gol, en los 10 remates a puerta que hizo y en los que tuvo solo un 45,5, de precisión.