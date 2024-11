Finalizada la ronda del ‘Todos contra Todos’ de la Liga Colombiana II-2024, se conoció en las redes sociales el rating de Win Sports y la rivalidad que más picante colocó en los televisores de Colombia, que es otro ítem que demuestra la grandeza de los equipos más reconocidos del país y el poder de sus hinchadas no solamente en el estadio.

Cabe recordar que a cuadrangulares semifinales clasificaron la gran mayoría de equipos ‘históricos’ o los que se consideran, tienen más hinchada que algunos otros. América de Cali, Atlético Nacional y Millonarios siguen en carrera por el título, así como Santa Fe, Junior de Barranquilla, Once Caldas, Deportes Tolima y Deportivo Pasto.

Seguramente, en esta fiesta harán falta equipos como Deportivo Cali, que tiene un serio problema en la tabla del descenso, e Independiente Medellín, que no le alcanzó para clasificar. El tema del rating será un atractivo importante, pues en el ‘Todos contra Todos’, los grandes mandaron la parada con los números.

Según la cuenta ‘Rating Colombia’ en X, el clásico Millonarios vs. Atlético Nacional fue el que más se vio, hasta el momento, en este semestre. Le sigue Atlético Nacional vs. América de Cali y el top 3 lo cierra América de Cali vs. Millonarios. El triángulo de grandes domina la para en la televisión colombiana.

El rating en Win Sports que muestra la grandeza de Nacional, Millonarios y América

Para cerrar el Top 5 se metieron Deportivo Cali y Junior de Barranquilla, con el ingrediente de que enfrentaron a alguno de los tres primeros mencionados. Por ejemplo, en la cuarta posición, está Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla y en la quinta casilla aparece Millonarios vs. Deportivo Cali.

En la sexta y séptima posición ya están los derbis regionales. Por ejemplo, Atlético Nacional vs. Medellín es sexto y América vs. Deportivo Cali, séptimo. Santa Fe vs. Millonarios es noveno.

En medio del top 10, también se encuentran partidos picantes que, para muchos, pueden ser considerados “clásicos”, como América de Cali vs. Independiente Medellín y el popular ‘clásico de verdes’, Atlético Nacional vs. Deportivo Cali.

Top 10: Los partidos más vistos del ‘Todos contra Todos’, segundo semestre 2024